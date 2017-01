Die Bundespolizei hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen jungen Mann auf der Autobahn 30 aus dem Verkehr gezogen. Der Mann stand unter Drogeneinfluss und hatte keine Fahrerlaubnis.

28-Jähriger unter Drogen am Steuer erwischt

gn Bad Bentheim. Der 28-Jährige war am Mittwoch zusammen mit einem Bekannten in einem Auto über die Autobahn 30 aus den Niederlanden in das Bundesgebiet eingereist, teilte die Bundespolizei mit. Gegen 1 Uhr hatten die Bundespolizisten das im Landkreis Holzminden zugelassene Fahrzeug auf dem Rastplatz Waldseite Süd angehalten und kontrolliert.

Bei der Überprüfung konnte der 28-jährige Fahrer den Beamten keinen Führerschein aushändigen. „Er gab unumwunden zu, dass er gar keine Fahrerlaubnis besitzt“, sagte ein Polizeisprecher. Außerdem habe der Fahrer unmittelbar vor Fahrtantritt noch einen Joint geraucht. Des Weiteren händigte er den Beamten drei Klemmtütchen mit Marihuana aus.

Auch Ermittlungen gegen die Mutter

Die Bundespolizisten beschlagnahmten die Drogen und verboten ihm die Weiterfahrt. Dem 28-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Einfluss berauschender Mittel und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Zudem besteht der Verdacht, dass die 57-jährige Mutter und Halterin des Fahrzeugs ihrem Sohn das Auto wissentlich zur Nutzung überließ, obwohl ihr Sohn die erforderliche Fahrerlaubnis nicht besitzt. Sie erwartet jetzt ebenfalls ein Strafverfahren.