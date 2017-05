Ein 28-Jähriger ist in dieser Woche von drei Männern in Meppen überfallen worden. Sie forderten unter anderem Drogen. Die Polizei sucht Zeugen.

28-Jähriger in Gartenhaus in Meppen überfallen

gn Meppen. Ein 28-jähriger Mann ist am Dienstag in einem Gartenhaus an der Schubertstraße in Meppen von drei Männer überfallen und beraubt worden. Wie die Polizei mitteilt, bekam er gegen 14 Uhr im Gartenhaus auf dem Grundstück seiner Mutter Besuch von drei jungen Männern. Sie gaben zunächst vor, Drogen zu wollen. Als der 28-Jährige angab, keine Drogen zu besitzen, griff einer der Täter unter seine Jacke und drohte damit, im Besitz einer Waffe zu sein. „Er ergriff das Opfer am Arm und drängte es gewaltsam in das Gartenhaus. Dort verlangten die Täter die Herausgabe seiner Geldbörse“, beschreibt die Polizei. Die drei Täter erbeuteten eine geringe Summe Bargeld, die EC-Karte des Opfers und einige Lebensmittel, heißt es von der Polizei weiter. Die Männer flüchteten mit Fahrrädern.

Alle Täter sollen laut Polizeibericht etwa 25 Jahre alt gewesen sein. Der Wortführer der Täter war etwa 1,75 Meter groß und hatte eine kräftige Figur und sehr kurze, frisch rasierte blonde Haare. Er trug eine blaue Jacke. Der zweite Täter soll zwischen 1,75 Meter und 1,80 Meter groß sein, war blond und trug eine beigefarbene Jacke und eine Jeans. Er hatte laut Täterbeschreibung eine dicke Nase und auffallend ungepflegte Zähne. Der dritte Täter hatte ein südländisches Aussehen mit einem Drei-Tage-Bart, war etwa 1,85 Meter bis 1,90 Meter groß und soll mit leichtem Akzent gesprochen haben. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit großem weißen Text-Aufdruck, eine blaue Jeanshose und einen roten Rucksack auf dem Rücken.

Als wichtige Zeugin wird eine Frau mit einem dunklen Kleinwagen und einem kleinen Hund gesucht, die bei ihrem Spaziergang den lautstarken Vorfall im Garten beobachtet haben könnte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter Telefon 05931 9490 zu melden.