27. Pfingstlauf mit Hartger und Driesen

Klaus Eckstein nutzt den Lauf am Freitag, 2. Juni, in Emlichheim als Vorbereitung für die Triathlon-EM. Vor allem für den Spaß-Staffellauf für Mixed-Mannschaften empfiehlt der SC Union eine frühzeitige Anmeldung.

gn Emlichheim. Lokalmatador Gerold Hartger gegen Spitzenläufer aus den Niederlanden: Auf dieses Duell dürfen sich die Zuschauer beim 27. Emlichheimer Pfingstlauf am 2. Juni freuen. Zahlreiche Spitzenläufer aus der Grafschaft werden am Freitagabend vor Pfingsten wieder an den Start gehen. Aufgrund der Grenznähe und der vielen guten Kontakte rechnen die Organisatoren erneut mit schnellen Läufern aus den Niederlanden. Weiter zunehmend sind auch die Teilnehmerzahlen aus dem Emsland und dem Osnabrücker Land. Unter www.pfingstlauf.de sind Voranmeldungen bis Sonntag, 28. Mai, möglich.

In vergangenen Jahr hatte Erik Driesen den Hauptlauf über zehn Kilometer nach einem packenden Zweikampf mit Henry Rutgers gewonnen. Mit einigem Abstand dahinter folgte der mehrfache Pfingstlauf-Sieger Gerold Hartger, für den das Rennen der Auftakt zu einem erfolgreichen Comeback nach langer Verletzungspause war. Hartger und Driesen gehen auch in diesem Jahr an den Start. Klaus Eckstein nutzt den Pfingstlauf als Vorbereitung für die Triathlon-EM im Juni.

Der amtlich vermessene Rundkurs im Ortskern ist 1,667 Kilometer lang und muss beim Hauptlauf sechs Mal gelaufen werden. Aufgrund der hohen Zahl der Teilnehmer werden der 5-km-Lauf (um 19.30 Uhr) und der 10-km-Lauf (20.30 Uhr) separat gestartet. Für Gänsehaut-Atmosphäre soll wieder die rund 400 Meter lange, komplett beschallte Start-Ziel-Gerade sorgen. Auf einer LED-Wand im Zielbereich werden die von drei Kameras eingefangenen Livebilder von den Läufern gezeigt.

Eröffnet wird der 27. Pfingstlauf mit zwei Schülerläufen über einen Kilometer (17.30 Uhr) bzw. zwei Kilometer (17.45 Uhr) unter der Schirmherrschaft der Grafschafter Volksbank. Für die beliebten Staffelläufe über 4 x 1000 Meter um 18.15 Uhr steht nur eine begrenzte Anzahl an Startplätzen zur Verfügung, eine frühzeitige Anmeldung wird deshalb empfohlen. Bei diesem Angebot für Mixed-Teams steht der Spaß im Vordergrund – genauso wie beim Bambinilauf. Ebenfalls um 18.15 Uhr gehen die jüngsten Kinder – eventuell gemeinsam mit einem Elternteil – auf eine 300 Meter lange Strecke. „Es soll kein Wettbewerb der Kinder untereinander stattfinden“, betonen die Organisatoren um Arend Brink. Deshalb gibt es weder eine Zeitnahme noch eine Wertung; auch eine Anmeldung ist für den Bambinilauf nicht erforderlich.

Ermöglicht wird der Pfingstlauf durch seine Sponsoren, die vielen freiwilligen Helfer und die Unterstützung von Verwaltung und Politik. Der Niedergrafschafter Wasser- und Abwasserzweckverband wird die Teilnehmer im Bereich der Bürgerhilfe mit Getränken versorgen. In der Verpflegungszone gibt es dank der Emlichheimer REWE-Filiale Getränke und Obst.

Am Wettkampftag ist die Startnummernausgabe ab 14 Uhr geöffnet. Das Wettkampfbüro ist im „Jugendhaus@21“ gegenüber dem Rathaus eingerichtet. Nachmeldungen sind bis eine Stunde vor dem jeweiligen Start möglich. Für die Zeitnahme setzen die Emlichheimer weiter auf das Champion-Chip-System mit Leih- oder eigenen Chips.