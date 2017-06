25. Feldtag wird eine Schau der Superlative

Unter dem Motto „Das Beste aus 25 Jahren“ stellt der Treckerclub Nordhorn in diesem Jahr bei seinem Jubiläums-Feldtag eine Schau der Superlative auf die Beine.

Nordhorn. Die dreitägige Veranstaltung stellt am 11., 12. und 13. August etwa 2500 Exponate aus 100 Jahren Landtechnikgeschichte vor, die in dieser Zusammenstellung weltweit kein zweites Mal zu sehen sein dürften. An diesem Wochenende legen Vertreter des Treckerclubs sowie Mitveranstalter und Helfer aus ganz Deutschland auf dem „Veteranenacker“ beim Tierpark letzte Einzelheiten des Veranstaltungsprogramms fest. Gegenüber Vertretern der Fachpresse wurden erste Ausblicke auf die Höhepunkte der Ausstellung gegeben.

Unter dem Motto „Das Beste aus 25 Jahren" stellt der Treckerclub Nordhorn in diesem Jahr bei seinem Jubiläums-Feldtag eine Schau der Superlative auf die Beine.

Zum ersten Mal sollen 2017 nicht eine oder zwei Markenschauen im Mittelpunkt des Feldtages stehen, sondern Sonderschauen aller bekannten Schlepperhersteller. „Wir zeigen für jede Marke das Beste vom Besten“, versprechen die Organisatoren. Erstmals wird es dafür eine große Vorführarena geben. Vieles davon sei noch nie in Nordhorn, manches noch nie in Deutschland gezeigt worden.

Einer der Höhepunkte soll die Vorführung eines über 100 Jahre alten, funktionsfähig restaurierten „Lanz“-Landbaumotors im Einsatz sein. Ebenfalls aus der Zeit des Ersten Weltkriegs stammen die beiden einzigen noch erhaltenen Hanomag WD-Pflüge, die erneut gemeinsam in Nordhorn zu sehen sein werden. Erwartet werden an den drei Tagen mehr als 30.000 Besucher. Prominentester Gast wird Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil sein.