24 neue Tretboote in Nordhorn im Dienst

Ab 2017 sollen nun insgesamt 24 einheitliche weiß-rote Wasserstadt-Boote auf den Wasserläufen der Nordhorner Innenstadt kreuzen. Die ersten zwölf Boote wurden am Mittwoch offiziell in Dienst gestellt, die übrigen zwölf folgen bis zum Saisonbeginn 2017. Das sei nach der Erneuerung der BCN-Steganlagen eine weitere wichtige Investition zur Aufwertung des Bereichs am Vechtesee. Berling: „Das Bild der Wasserstadt wird sich mit den neuen Booten weiter verbessern.“

Das sei gut investiertes Geld, denn die Tretboote sorgten als touristische Attraktion für Leben auf den Wasserläufen der Stadt, betonte Bürgermeister Thomas Berling am Vechtesee. Der BCN sei ein hervorragender Partner für das touristische Angebot der Wasserstadt. Deshalb habe die Stadt „großes Interesse an einer einheitlichen und ansehnlichen Tretbootflotte“. Die alten BCN-Boote konnten diese Ansprüche nicht mehr erfüllen. Sie sind nach langjährigem Betrieb technisch und optisch abgenutzt und werden mit dem >Zulauf der neuen Boote Zug um Zug ausgemustert.

