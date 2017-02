24-Jähriger verprügelt und von Auto überfahren

Zu einer heftigen Auseinandersetzung ist es am späten Sonntagabend in Nordhorn gekommen. Dabei wurde ein Mann von einem Auto überfahren. Die Polizei sucht Zeugen.

gn Nordhorn. Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Letten ist es am Sonntagabend gegen 23 Uhr in Höhe der Aral-Tankstelle auf der Fahrbahn der Denekamper Straße gekommen. Bei dieser Prügelei sollen nach Angaben von Zeugen auch Holzknüppel eingesetzt worden sein. „Im Laufe der Auseinandersetzung flüchtete ein 20-jähriger Lette mit einem silbernen Ford Fokus. Dabei überfuhr er offensichtlich einen 24-jährigen Landsmann“, teilt die Polizei am Montag mit. Der flüchtende Fahrer konnte von einer Polizeistreife verfolgt werden und wurde in der Marktstraße von den Beamten gestellt. Im Fahrzeug fanden die Polizisten einen abgebrochenen Spatenstiel. Der 24-jährige Lette verletzte sich am Kopf schwer und wurde mit einem Rettungswagen in die Euregio-Klinik gebracht. Wie es zu den schweren Kopfverletzungen kam, steht derzeit nicht fest.

Die Polizei nahm insgesamt vier Letten und mehrere Zeugen mit zur Polizeidienststelle. Von allen Beteiligten, die laut Polizeibericht stark unter Alkoholeinwirkung standen, wurden Blutproben entnommen. Der Ford Fokus wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Osnabrück sichergestellt. Ein Gutachter soll ihn untersuchen. Der Führerschein des 20-Jährigen wurde beschlagnahmt. Insgesamt machten alle Beteiligte sehr widersprüchliche Angaben.

„Warum es zu dieser Prügelei kam und wie es dazu kam, dass der 24-Jährige von dem Auto überfahren wurde, steht derzeit nicht fest“, so die Polizei. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter Telefon 05921 3090 zu melden.