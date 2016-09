23:26 – HSG startet mit Niederlage

Lingen. Handball-Zweitligist HSG Nordhorn-Lingen ist mit einer Niederlage in die Saison gestartet. Der Saisonauftakt in der Emsland-Arena in Lingen gegen die SG BBM Bietigheim endete 23:26 (11:11).

Die Gastgeber legten gut los, warfen bis zur 6. Minute eine 5:1-Führung heraus. Kapitän Nicky Verjans hatte die Chance, per Siebenmeter auf 6:1 zu erhöhen, scheiterte aber am starken Aron Rafn Edvardsson im Bietigheimer Tor. Und das sollte sich im ersten Abschnitt als gravierendstes Manko der Nordhorner erweisen, die bis zur Pause noch drei weitere Strafwürfe verwarfen. Lasse Seidel zielte bei 6:4 (15.) neben das Tor und scheiterte bei 8:8 (23.) an Edvardsson, der noch beim selben Spielstand auch das Duell vom Strich mit Jürgen Rooba gewann.

Das nutzten die Bietigheimer, um bei 9:8 (24.) erstmals in Führung zu gehen. HSG-Trainer Heiner Bültmann nutzte eine Auszeit, um sein Team neu zu justieren. Er stellte den Rückraum komplett um: Patrick Miedema übernahm für Alex Terwolbeck die Spielmacherposition. Lutz Heiny wechselte für Nicky Verjans auf die rechte Halbposition. Und im linken Rückraum durfte nun Jens Wiese ran. Dazu ersetzte Pavel Mickal Neuzugang Seidel auf dem linken Flügel.

In der zweiten Halbzeit gehörte auch der 17 Jahre Yannick Fraatz zur Startformation, der auf dem rechten Flügel Jürgen Rooba ersetzte. Damit hatte Bültmann schon alle Spieler eingesetzt, bis auf Stephan Wilmsen, der für den verletzten Frank Schumann als zusätzliche Stütze der Abwehr reaktiviert worden war.

Wilmsen war dann kurz darauf gefragt, als Luca de Boer sich eine doppelte Zeitstrafe einfing (37.); für den Kreisläufer bedeutete das die Rote Karte, da er schon in der ersten Halbzeit einmal für zwei Minuten auf die Bank geschickt worden war. Der Zorn bei der HSG auf die Schiedsrichter war groß, die mit ihren Entscheidungen Trainer Heiner Bültmann und Co-Trainer Ralf Lucas zur Weißglut trieben. Doch in der vierminütigen Unterzahl machte die HSG aus einem 14:15-Rückstand eine 17:16-Führung. Jetzt war auch die Halle ein Faktor, auch wenn nur 1500 Zuschauer gekommen waren. Den Gästen hielten sie entgegen: „Ohne Schiris habt ihr keine Chance!“

Das allerdings war ein Trugschluss. Denn mit einem starken Torhüter Aron Rafn Edvardsson und einem durchschlagskräftigen Angriff, der in den jeweils sieben Mal erfolgreichen Robin Haller und Christian Schäfer seine treffsichersten Akteure hatte, gelang es den Süddeutschen, sich von 22:22 (52.) auf 25:22 (56.) abzusetzen. Da half der HSG, die in Lutz Heiny (5) ihren besten Werfer hatte, auch die Umstellung auf eine offensive 5:1-Abwehr nicht mehr.

„Der Sieg für Bietigheim geht in Ordnung, auch wenn es es eng war und wehtut“, sagte Bültmann, der außer den vergebenen Siebenmetern die Hinausstellung von de Boer als „zweiten Knackpunkt“ ausmachte. Am kommenden Wochenende kommt es knüppeldick, wenn die HSG gegen beide Erstliga-Absteiger ran muss, am Freitag beim ThSV Eisenach und am Sonntag im Euregium gegen den TuS N-Lübbecke.