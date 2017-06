20.000 Besucher beim FMO-Sommerfest

Ein Besuchermagnet war das Sommerfest am Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) am Sonntag. 15.000 bis 20.000 Menschen kamen nach Schätzung von Pressesprecher Andrés Heinemann nach Greven.

tw Greven. „Wir sind gekommen, weil Sonntag und das Wetter schön ist, und wir wollen uns den Flughafen ansehen“, gab Anna Schulte aus Münster als Grund für ihren Sommerfest-Besuch an. Sie war mit ihrer Familie gekommen. Ihre Tochter Aurelia (5) holte sich einen modellierten Luftballon beim Ballon-Zirkus von Verena Bockholt ab, ihr Sohn Tizian (9) hat ein Modell einer Boeing 737 bei den Modellbauern aus Lohne gebaut. Für die ist das Sommerfest eine Bühne, um ihre Exponate zu präsentieren, sagte Franz-Josef Heckmann von den Modell-Freunden Lohne.

Neben etlichen Flugmaschinen wie der Concorde oder der Tupolew war auch das Raumschiff Enterprise vertreten. Zudem stellten zahlreiche andere Vereine ihre Bauten im Terminal aus. Der FMO-Modellbautag fand zum neunten Mal während des Sommerfests statt.

Das Sommerfest selbst gibt es seit etwa zehn Jahren, sagte Pressesprecher Andrés Heinemann. „Es ist eine schöne Gelegenheit, den Flughafen den Menschen nahezubringen.“ Das Innenleben des FMO konnten die Besucher bei den Führungen kennenlernen.

Die meisten Attraktionen fanden sich aber außerhalb des Flughafen-Gebäudes. Viele Kinder hatten Spaß beim Hindernisparcours, auf einem Bungee-Trampolin, im Paddelbecken oder beim Kinder-Quad-Parcours. Die älteren Besucher bestaunten die Oldtimer der Münster-Classics und das Bundeswehr-Transportflugzeug vom Typ Airbus A400M Atlas. Letzteres konnte auch besichtigt werden. Die Maschine stand neben einem Germania-Flugzeug auf dem Rollfeld und wurde etliche Male fotografiert.

Auch dank der Germania-Fluglinie erlebe der FMO momentan einen Aufwind, wie Heinemann berichtete. „Im ersten Halbjahr 2017 verzeichnen wir ein Plus von elf Prozent“, sagte er. Durch die Germania gebe es mehr Flugangebote mit mehr Frequenzen.

Die Ziele der Fluglinie werden vom FMO mehrmals in der Woche angeflogen. Dadurch sei das Angebots- und Preisniveau in diesem Jahr besser geworden. Die positive Entwicklung hellte Heinemanns Laune an dem sonnigen Tag noch mehr auf.

Ein Strahlen im Gesicht hatte auch die fünfjährige Malia, die mit ihrem Vater Jens Thiele aus Nordhorn angereist war. Sie durfte in einem Helikopter der Bundeswehr zum ersten Mal auf dem Pilotensitz Platz nehmen. Seit sie in einem Karussell in einem Hubschrauber saß, ist sie von diesen Fluggeräten fasziniert, berichtete ihr Vater. Malia meinte: Eines Tages will sie einen Helikopter fliegen.