200 bunte Tüten voll mit Weihnachtsfreude

Neuenhaus. Auch in der Adventszeit kommen bedürftige Menschen zum „Brotkorb“ in Neuenhaus, um sich mit Lebensmitteln zu versorgen. Für die Kinder dieser Familien gibt es in diesen Tagen eine besondere Überraschung: Sie erhalten bei der Warenausgabe zusätzlich eine bunt gemischte Weihnachtstüte mit allerlei Dingen, die für freudige Momente sorgen. Bereits zum vierten Mal hat die Sozialraum-AG in Neuenhaus die Aktion jetzt organisiert.

200 Tüten packten die freiwilligen Helfer am Mittwochnachmittag randvoll mit verschiedensten Kleinigkeiten – von Mandarinen, Nüssen und Schokolade über Buntstifte und kleine Malbücher bis hin zu Zahnputz-Utensilien. Die Geschenke sind durch Geld- und Sachspenden zahlreicher Unterstützer zusammengekommen. Hilfe gab es unter anderem von Kirchen aller Konfessionen, die in der Samtgemeinde vertreten sind, von Sparkasse und Volksbank, der Raiffeisen-Genossenschaft und der Werbegemeinschaft.

Video Brotkorb Neuenhaus packt 200 Weihnachtstüten Der Brotkorb Neuenhaus hat 200 Weihnachtstüten für Kinder aus bedürftigen Familien gepackt.

Bei den jungen Empfängern kommt die Aktion immer bestens an, wie Renate Berens von der Sozialraum-AG berichtet: „Und auch wir haben Freude daran.“ Während der Ausgabetage ist auch der ehemalige Lehrer Alois Brei zugegen, der Bücher an die Kinder verschenkt. Dini Evers vom Evangelisch-reformierten Diakonischen Werk, das den „Brotkorb“ betreibt, ist angetan von dem Projekt: „Wir sind sehr dankbar, dass das Team so engagiert ist“, sagt sie. Die Anzahl der Tüten steige in jedem Jahr, da auch immer mehr Menschen den „Brotkorb“ aufsuchten.