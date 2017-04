200 Bläser über Pfingsten bei den Herrnhutern

gn Neugnadenfeld. Die Herrnhuter Brüdergemeine Neugnadenfeld ist Ausrichter des 37. Brüderischen Bläsertages vom 2. bis 6. Juni. Bläserchöre aus Deutschland, den Niederlanden, Dänemark und der Schweiz – in Summe 200 Gäste – werden an diesem Pfingstwochenende in Neugnadenfeld erwartet. Das Organisationsteam freut sich, dass alle angemeldeten Gäste im Ort und der näheren Umgebung in Privatquartieren untergebracht werden können.

Diese Bläsertreffen gibt es bereits seit den 1920er-Jahren. Die Bläserarbeit geht sogar bis in die Gründungszeit dieser freikirchlichen evangelischen Brüdergemeine zurück. 1731 wurde der erste Bläserchor in Herrnhut eingerichtet.

Seit 70 Jahren Bläserarbeit in Neugnadenfeld

In der Grafschaft Bentheim gibt es die Herrnhuter Brüdergemeine seit 1946 in Neugnadenfeld, einem Ortsteil der Gemeinde Ringe. Mit der Gründung des Ortes wurde zeitgleich mit der Bläserarbeit begonnen, sodass der Ort und der Bläserchor im vergangenen Jahr ihr 70-jähriges Bestehen feierten.

Die Bläserchöre der Herrnhuter treffen sich regelmäßig im zweijährigen Abstand zu Pfingsten in einer der deutschen Ortsgemeinden. Turnusgemäß ist Neugnadenfeld, nach 1961, 1977 und 1997 nun in 2017 wieder an der Reihe. Die Teilnehmer sind zwischen zehn und mehr als 80 Jahre alt und erarbeiten unter professioneller musikalischer Leitung an diesem Wochenende in verschiedenen Workshops und Gesamtproben ein Musikprogramm, das am Pfingstsonntag in einem öffentlichen Open-Air Konzert an der Kirche seine Aufführung findet. Am Pfingstmontag soll ein weiteres Konzert im Innenhof der Burg Bentheim aufgeführt werden.

Volksbank Niedergrafschaft gibt 10.000 Euro

Um solch ein Ereignis zu realisieren, bedarf es finanzieller Mittel. Hierzu wurde vom Organisationsteam unter anderem die Volksbank Niedergrafschaft um Hilfe gebeten, die nun kürzlich zur Spendenübergabe nach Neugnadenfeld kam. „Mit einer Spende in Höhe von 10.000 Euro leistet die VR-Stiftung in Zusammenarbeit mit der Volksbank Niedergrafschaft einen maßgeblichen Beitrag“, betonte Herbert Strauss vom Organisationsteam.

„Unsere Stärke ist die regionale Verbundenheit. Darum ist es für uns besonders erfreulich, Projekte wie das Bläsertreffen der Brüdergemeine mithilfe der Mittel der VR-Stiftung unterstützen zu können“, freute sich Bankvorstand Berend Gortmann bei der Übergabe der Spende. Die VR-Stiftung der Volksbanken und Raiffeisenbanken fördert Projekte in den Bereichen Kunst, Kultur, Erziehung, Bildung, Maßnahmen für hilfsbedürftige Menschen sowie Natur- und Umweltschutz.

Hoffen auf gutes Wetter

Nun hoffen die Neugnadenfelder nur noch auf gutes Wetter und viele Konzertbesucher, damit dieses Großereignis für den kleinen Ort und die Gäste in bleibender und hoffentlich positiver Erinnerung bleibt.