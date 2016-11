2. Bundesliga: Hannover verpasst Sprung an die Spitze

dpa Berlin. Hannover 96 hat den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Niedersachsen mussten sich am Abend trotz zweimaliger Führung mit einem 2:2 bei Verfolger Fortuna Düsseldorf begnügen. Die SpVgg Greuther Fürth verbuchte indes im ersten Spiel unter Interimscoach Janos Radoki einen glücklichen 2:1-Sieg gegen Arminia Bielefeld durch ein Tor von Zlatko Tripic in letzter Minute. 1:1 endete das Duell zwischen den beiden Aufsteigern Würzburger Kickers und Erzgebirge Aue.