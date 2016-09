19-Jähriger aus Nordhorn rastet nach Urteil aus

Mehr aus diesem Ressort

Wer in Frenswegen und Klausheide wohnt, kann von Fördermaßmitteln profitieren. Aber nur, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. mehr...

Auf der Hofeinfahrt eines Wohnhauses in der Asternstraße in Nordhorn ist es am Montagvormittag zu einem Diebstahl aus einem unbeaufsichtigten Kinderwagen gekommen. mehr...