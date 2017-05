Internationales Flair am Kloster: Das 19. Fest der Kulturen lädt mit Tanz, Musik und Speisen aus aller Welt am 13. Mai ein.

19. Fest der Kulturen am Kloster Frenswegen

Nordhorn. Bereits zum 19. Mal in Folge wird am Sonnabend das Fest der Kulturen am Kloster Frenswegen über die Bühne gehen. Von 13 bis 18 Uhr bieten die zahlreichen Beteiligten wieder ein umfassendes, international geprägtes Programm aus Musik, Tanz und Gesang, Speisen und Getränken sowie verschiedenen Informationsangeboten. Zudem sollen mehrere Attraktionen für Kinder das Fest auch für die jüngeren Besucher spannend machen.

Die Veranstaltung beginnt mit einem Schweigen für den Frieden; direkt im Anschluss führt die Tanzgruppe Ayyildiz der Stadt Nordhorn türkische Folklore auf. Als Moderatoren führen Mathias Meyer-Langenhoff und Reinhard Prüllage durch den Nachmittag. Giovanni Pollice als Schirmherr des Festes wird ein Grußwort sprechen. Er ist Bundesvorsitzender des Vereins „Gelbe Hand“ („Mach‘ meinen Kumpel nicht an!“), einer gewerkschaftlichen Initiative gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Rechtsextremismus.

Durch den Innenhof des Klosters werden anschließend wieder heiße Klänge schallen: Die verschiedenen Interpreten präsentieren türkische, deutsche, spanische, afrikanische, russische und jiddische Musik. Mit von der Partie sind am Sonnabend auch die Musiker der Musikschule Nordhorn und der Chor „La Lega“. Den Abschluss des Programms bilden die „City of Nordhorn Pipes & Drums“ sowie Natascha Bastron mit russischer Folklore.

In gewohnter Manier erwartet die Besucher auch bei der 19. Ausgabe dieses Kulturfestes wieder ein breites Speisen- und Getränkeangebot. Türkische, syrische, portugiesische, kurdische, französische und arabische Mitbürger bieten ihre Spezialitäten feil. Auch der Nordhorner Veggie-Stammtisch ist mit seinen Gerichten vertreten. Kaffee und Kuchen beziehungsweise Weggen gibt es an den Ständen des Eine-Welt-Ladens und der Frauen-Union. Bei den Sozialdemokratischen Frauen werden Cocktails gemixt, die Amnesty-Gruppe Nordhorn verkauft exotische Malvenschorle.

Verschiedenste Gruppen, Vereine und sonstige Akteure informieren über ihre Arbeit: die Palette reicht vom Deutschen Gewerkschaftsbund über den Arbeitskreis Flüchtlingshilfe bis hin zu DRK und Polizei, außerdem sind städtische und kirchliche Einrichtungen vertreten. Auf die Kinder warten derweil künstlerische Mitmach-Aktionen, eine Kletterwand des Kreissportbundes, ein Riesen-Kicker, ein Trommel-Workshop, Spiele aus aller Welt und – auch für Erwachsene interessant – die Geschichten der Märchenerzählerin Heike Koschnicke.

„Das Fest der Kulturen ist in diesem Jahr wieder ein Highlight in der Grafschafter Kulturlandschaft“, ist Heiner Hoymann vom Vorbereitungsteam überzeugt. Es sei zudem einer der Höhepunkte im öffentlichen Wirken des Klosters Frenswegen, wobei umgekehrt auch das Kloster als optimaler Veranstaltungsort ein Glücksfall für das Fest sei. Hoymann betont: „Alle Menschen sind herzlich eingeladen.“ Ein Flyer mit dem genauen Programmablauf wird am Sonnabend ausliegen. Der Eintritt ist – wie immer – frei.

Artikel zum Thema „Fest der Kulturen wird von Jahr zu Jahr besser“