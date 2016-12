1860 München bestätigt Trennung von Eichin - Medien-Boykott beendet

Mehr aus diesem Ressort

19 Tore in fünf Spielen - kein Team traf in der Champions League häufiger als der BVB. Nicht zuletzt deshalb reist der Bundesligasechste als Tabellenführer zum Gruppen-Endspiel nach Madrid. Doch auch die „Königlichen“ haben eine imposante Bilanz. mehr...

Niederlage über Niederlage und nun auch noch ein Wechsel in der sportlichen Führung: Darmstadt 98 erlebt die schwersten Tage seit der Rückkehr in die Bundesliga. Präsident Fritsch ist gefordert - und begegnet seiner besonderen Aufgabe mit kessen Sprüchen. mehr...

Die Champions League bietet Bayer Leverkusen eine kleine Atempause. Denn gegen AS Monaco geht es im letzten Gruppenspiel am Mittwoch um nichts mehr. Wichtiger ist für die Werkself, in der Bundesliga in die Spur zu kommen und nächstes Jahr wieder im Europacup zu spielen. mehr...