Der Fahranfänger aus Langen prallte in Bawinkel gegen einen Baum. Die Feuerwehr musste ihn aus seinem Fahrzeug befreien.

18-Jähriger in Bawinkel schwer verletzt

gn Bawinkel. Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Mittwochmorgen auf der Langener Straße in Bawinkel gekommen. Ein 18-jähriger Autofahrer aus Langen war gegen kurz vor 7 Uhr in Richtung Bawinkel unterwegs.

Bawinkel: Am Mittwochmorgen verunglückte ein Fahranfänger zwischen Langen und Bawinkel. Wie Matthias Albert von der Polizei berichtet, verlor er bei einem Überholvorgang die Kontrolle über seinen Opel.

Nach Angaben der Polizei kam während eines Überholmanövers der Opel Corsa des jungen Mannes aus bislang ungeklärter Ursache, auf gerader Strecke, nach links von der Fahrbahn ab. Dort stieß er mit zwei Bäumen zusammen, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend, auf der Straße zum Stillstand. Der Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde er anschließend ins Krankenhaus gefahren. Die Langener Straße war für die Rettungs- und Aufräumarbeiten mehrere Stunden voll gesperrt.