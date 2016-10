18-jähriger Flüchtling in Brandenburg getötet - Motiv unklar

dpa Ludwigsfelde. Nach dem gewaltsamen Tod eines 18-jährigen afghanischen Flüchtlings in Brandenburg hat die Polizei am Morgen Spuren gesichert. Der 18-Jährige war am Samstagabend in Ludwigsfelde auf offener Straße von einem anderen Flüchtling niedergestochen worden. Er erlitt mehrere Stichverletzungen. Der 17 Jahre alte Tatverdächtige aus Gambia werde heute vernommen. Beide lebten dort in einer Unterkunft für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Die beiden Männer hatten sich gestritten. Worüber, das ist noch unklar.