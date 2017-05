17-Jähriger von Güterzug in Rheine erfasst

Leichtsinn hat in der Nacht auf Donnerstag zu einem schweren Unfall am Bahnhof Rheine geführt. Ein Güterzug hat einen Jugendlichen schwer verletzt, der auf der Bahnsteigkante saß.

gn Rheine. Ein durchfahrender Güterzug hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Bahnhof Rheine einen 17-Jährige erfasst und verletzt, teilt die Bundespolizei mit. Der Jugendliche aus Neuenkirchen saß mit einem Mädchen auf der Bahnsteigkante am Ende des Bahnsteiges 4 in Richtung Salzbergen. Beide sollen ihre Beine in den Gleisbereich hängen gelassen haben. Dieser Bereich ist nicht mehr ausgeleuchtet.

Als der durchfahrende Güterzug von Salzbergen nach Osnabrück die Stelle gegen 00.35 Uhr passierte, zog das Mädchen zwar ihre Beine rechtzeitig aus dem Gleis- und somit aus dem Gefahrenbereich, der 17-Jährige dagegen hat nur sein rechtes Bein aus dem Gleisbereich ziehen können. Der Zug traf das linke Bein und verletzt es. Die Begleiterin erlitt einen Schock.

Rettungskräfte haben beide Betroffenen versorgt und in ein Krankenhaus in Rheine gebracht.