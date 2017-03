16-Jähriger in Emlichheim vermisst

Von Andre Berends

Die Polizei sucht nach einem 16-jährigen Jungen aus Emlichheim. Er wird seit Dienstagvormittag vermisst. Sein Fahrrad wurde am Kanal in Richtung Coevorden entdeckt. An der Suche beteiligte sich auch ein Hubschrauber.