16. Baumesse in Emlichheim ist eröffnet

28 Aussteller präsentieren am Sonnabend und Sonntag in der Vechtetalhalle in Emlichheim ihre Leistungen rund um die Themen Bauen, Modernisieren und Energiesparen. Auch die Frage nach bezahlbarem Wohnraum wird diskutiert.

Emlichheim. Die 16. Emlichheimer Bau-, Wohn- und Immobilienmesse ist am Freitag in der Vechtetalhalle eröffnet worden. 28 Aussteller präsentieren dort am Sonnabend von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr ihre vielfältigen Leistungen. Das Interesse der Aussteller sei nach wie vor sehr groß, sagte Jürgen Timmermann, Vorstand der Grafschafter Volksbank, die die Messe veranstaltet: „Wir sind voll besetzt. Das ist ein schönes Signal für uns und auch für die Öffentlichkeit. Kein Quadratmeter ist mehr frei.“ Die Messe sei in Emlichheim zu einer „tollen Tradition“ geworden, meinte Jürgen Timmermann. Er äußerte zudem die Hoffnung, dass nicht nur viele Grafschafter an diesem Wochenende die Emlichheimer Vechtetalhalle aufsuchen, sondern auch zahlreiche Niederländer.

Fritz Berends, erster stellvertretender Bürgermeister der Samtgemeinde Emlichheim, erinnerte daran, dass die erste Messe noch in einem Zelt über die Bühne ging. Seitdem habe sich die Veranstaltung enorm entwickelt und biete auch in ihrer 16. Auflage ein „absolut rundes Angebot“. Der Trend zum Eigenheim sei in der Samtgemeinde weiter ungebrochen, sagte Fritz Berends. Die Kommunen seien bestrebt, attraktive und bezahlbare Bauplätze auszuweisen.

Er machte auch auf die Erkenntnisse des Wohnraumversorgungskonzepts aufmerksam, das der Landkreis kürzlich vorgestellt hat. Das Gutachten empfiehlt, bis 2030 weniger Neubauten zu errichten und stattdessen den Bestand zu optimieren. Auch fehle es in der Grafschaft perspektivisch an bezahlbarem Wohnraum für Menschen mit niedrigem Einkommen. „Spannende Themen auch für die Baumesse, denn hier treffen sich alle Beteiligten“, meinte Fritz Berends.

Die Messebesucher können an beiden Tagen im Obergeschoss der Vechtetalhalle an insgesamt sechs Fachvorträgen zu den Themen Bauen, Modernisieren und Energiesparen kostenlos teilnehmen. Für Kinder werden zur Betreuung Schminken, Spiele, Malen und Trickfilme angeboten. Ein Messecafé lädt zum Verweilen ein. Am Sonntag um 17 Uhr werden die Gewinner einer Verlosung bekannt gegeben.

Weitere Infos auf www.baumesse-emlichheim.de