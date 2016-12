14-Jähriger will Böller mit Sackkarre nach Berlin bringen

. Frankfurt (Oder) (dpa) - Mit einer Sackkarre hat ein Jugendlicher versucht, 114 Kilogramm Feuerwerkskörper nach Berlin zu schmuggeln. Der 14-Jährige sei in der deutsch-polnischen Grenzstadt Frankfurt (Oder) mit neun Kisten illegaler Pyrotechnik erwischt worden. Per Regionalbahn habe er die 8600 Knallkörper in den Berliner Stadtteil Wedding schaffen wollen. Gekauft habe er die Böller im polnischen Slubice. Dann habe er sich von einer Taxifahrerin zum Bahnhof fahren lassen. Die Frau alarmierte die Bundespolizei. Nun wird wegen Einfuhrschmuggels und Verstoßes gegen das Sprengstoffrecht ermittelt.