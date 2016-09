13.553 Euro für die Schulpartner in Afrika

Unerwartete 13.553,79 Euro hat der Sponsorentag des Gymnasiums Nordhorn erbracht: 1061 Schülern waren in mehreren Sportdisziplinen gestartet, um viele Sponsorengelder für die Partnerschule in Tansania einzusammeln.

In den verschiedensten Sportdisziplinen gingen die Schüler an den Start, um möglichst viele Sponsorengelder für die Partnerschule in Tansania einzusammeln. Foto: privat

gn Nordhorn. Erste Kontakte zu der Schule in Tansania waren bereits im Jahr 2013 erfolgt. Im März 2015 besuchte eine Gruppe aus Lehrern und Schülern des Gymnasiums Nordhorn dann erstmals die Partnerschule. In diesen Tagen wurden Erfahrungen ausgetauscht und intensive Eindrücke über den Schulalltag in Tansania gewonnen. Die zahlreichen Herausforderungen, vor denen die Schüler in Afrika täglich stehen, blieben den Lehrern und Schülern des Gymnasiums Nordhorn besonders im Gedächtnis haften.

Deshalb entwickelte sich die Idee, vor den Sommerferien einen Sponsorentag zugunsten der Partnerschule in Tansania durchzuführen und diese damit finanziell zu unterstützen. Und mit dem neuen Schuljahr lag das Ergebnis des Sponsorentages vor: „Unglaubliche“ 13.553,79 Euro waren zusammen gekommen, konnte das Gymnasium Nordhorn stolz vermelden.

Mit einer gemeinsamen Begrüßung eröffnete Schulleiter Andreas Langlet zum Ende des vergangenen Schuljahres auf dem Schulhof im Beisein aller den Sponsorentag und wünschte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Erfolg. Alle Schüler waren aufgerufen, an mindestens zwei Disziplinen ihr Können unter Beweis zu stellen und sich dieses von ihren Sponsoren finanzieren zu lassen.

Zur Auswahl standen Laufen, Radfahren, Inlineskating, Schwimmen, Weitsprung, Volleyball, Basketball, Fußball und Fitness. Es wurde gerannt, gesprungen und geschwommen so weit oder so schnell man konnte. Jeder gab sein Bestes, um möglichst viele Spenden für die Partnerschule in Tansania zu sammeln.

Am Ende des Tages lobte Andreas Langlet bei einem gemeinsamen Abschluss das außerordentliche Engagement aller Beteiligten: „Vielen Dank, dass ihr euch so für unsere Partnerschule in Tansania engagiert habt.“