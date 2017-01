13.000 Euro vom Lionsclub für Jugendarbeit

Mehr aus diesem Ressort

Die Grafschafter Kreisgruppe des BUND appelliert an das Umwelt- und Verantwortungsbewusstsein der Kloatscheeter. Sie ruft die Gruppen dazu auf, Pfandflaschen zu benutzen und ihren Müll ordnungsgemäß zu entsorgen. mehr...

Milliardenschäden und mindestens 43 Tote: Am 18. Januar 2007 schlug Orkan „Kyrill“ eine Schneise der Verwüstung durch Europa. In der Grafschaft deckte er Dächer ab und wütete in den Wäldern. Noch immer gibt es Narben. mehr...