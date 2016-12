13 Soldaten bei Anschlag in der Türkei getötet

dpa Istanbul. Bei einem Autobombenanschlag in der türkischen Stadt Kayseri sind mindestens 13 Soldaten getötet worden - eine Woche nach dem Doppelanschlag von Istanbul mit 44 Toten. Innenminister Süleyman Soylu sprach bei einem Besuch in Kayseri von insgesamt 55 Verletzten, darunter seien sechs Schwerverletzte. Bisher bekannte sich niemand zu der Tat. Ähnliche Anschläge hat in den vergangenen Monaten vor allem die TAK verübt, eine Splittergruppe der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan teilte mit, das gesamte Land sei im Visier von Terrororganisationen.