1000 Verletzte nach Panik beim Public Viewing in Turin

dpa Turin. Bei der Panik in Turin beim Public Viewing während des Champions-League-Finals zwischen Juventus Turin und Real Madrid (1:4) hat sich die Zahl der Verletzten nach Medienberichten auf etwa 1000 erhöht. Die meisten seien leicht verletzt, bis zu acht Menschen seien jedoch schwer verletzt, es gebe auch ein lebensgefährlich verletztes Kind, schrieb die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Am Vorabend war es am zentralen Platz San Carlo zu einer Massenpanik gekommen. Auslöser war vermutlich ein Knall oder eine umgefallene Absperrung.