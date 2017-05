dpa . Der 1. FC Nürnberg hat die letzten Zweifel am Klassenverbleib in der 2. Fußball-Bundesliga beseitigt. Die Franken gewannen etwas glücklich mit 1:0 beim SV Sandhausen und können nach der sehenswerten Partie nicht mehr in die Abstiegszone abrutschen. Das Siegtor von Abdelhamid Sabiri lässt den Gastgeber Sandhausen dagegen weiter zittern. In großer Abstiegsgefahr bleiben Fortuna Düsseldorf und die Würzburger Kickers. Im direkten Duell in Düsseldorf trennten sich die Teams 1:1.