09-Volleyballer verlieren in Frankfurt

Frankfurt. Die Zweitliga-Volleyballer des FC Schüttorf 09 haben das Auswärtsspiel am Sonnabend beim Volleyball-Internat Frankfurt mit 1:3 (22:25, 25:23, 20:25, 23:25) verloren. Damit verfehlten die Obergrafschafter schon vor dem zweiten Spiel des Wochenendes am Sonntag (16 Uhr) in eigener Halle gegen die Tecklenburger Land Volleys das Ziel, sich mit zwei Siegen in der Tabelle nach unten abzusichern. Zwar meldeten sich die Schüttorfer nach verlorenem ersten Satz (22:25) zurück und entschieden den zweiten Durchgang mit 25:23 für sich. In den folgenden beiden Abschnitten liefen die Gäste jedoch zumeist knapp hinterher und mussten auch diese Sätze den Youngsters aus der Main-Metropole überlassen. Frankfurt holte sich die Durchgänge drei und vier mit 25:20 sowie 25:23.