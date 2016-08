09-Volleyballer überzeugen im Testspiel

Schüttorf. Die Volleyballer des FC Schüttorf 09 kommen bei der Vorbereitung auf die neue Spielzeit in der 2. Bundesliga in Schwung. Am Mittwoch entschied das Team von Trainer Stefan Jäger das Trainingsspiel in der Vechtehalle gegen den Drittligisten TSC Gievenbeck für sich. Von den vier gespielten Sätzen gingen alle an die Gastgeber, die mit 25:17, 25:18, 25:20 und 27:25 die Nase vorn hatten. „Das sah schon viel besser aus als beim Turnier in Ibbenbüren“, war Jäger zufrieden. Vor allem in der Annahme sorgten Libero Swen Kahofer und Philip Schumacher für viel Stabilität. „Die beiden haben ihre Sache gut gemacht“, sagte Jäger, der Kahofer noch ein Extra-Lob zollte: „Für ,Nogger‘ war es das erste Testspiel nach seiner Verletzung beim Beachvolleyball. Er hat seine Aufgabe wirklich hervorragend gelöst.“

Ansonsten stand auf beiden Seiten das Ausprobieren unterschiedlicher Varianten auf der Agenda. Weil beim FC 09 neben Alex Sellmeier und Philipp Lammering auch Heinrich Robertus fehlte, nahm Jäger eine Anleihe aus der Reserve. Youngster Malte Humbert teilte sich zusammen mit Neuzugang Daniel Gorski die Rolle als Zuspieler. Weil Gorski wegen einer Fingerverletzung, die er sich beim Turnier der Tecklenburger Land Volleys zugezogen hatte, noch leicht angeschlagen war, spielten beide Zuspieler jeweils zwei Sätze. „Das Team hat Malte gut unterstützt und der hat frech und gut aufgespielt“, freute sich der 09-Coach über die gelungene Premiere.

Viel ausprobiert hat auf der Gegenseite auch Axel Büring, der neue Coach des TSC. Der langjährige Trainer der Erstliga-Frauen des USC Münster ordnet die Strukturen und Spielabläufe des Männer-Drittligisten gerade neu. „Ich kenne Axel aus meiner Zeit beim USC. Da haben wir viele Jahre zusammengearbeitet“, berichtet Jäger. Am Sonntag sehen sich die ehemaligen Weggefährten bereits wieder. Dann nehmen die Schüttorfer in Münster an einem Turnier der Gievenbecker teil. Insgesamt sind zwölf Mannschaften am Start, darunter mit den Sportfreunden Aligse, dem USC Braunschweig und der DJK Delbrück auch mehrere Zweitligisten als Gruppenköpfe. Die Schüttorfer bekommen es in ihrer Vorrundengruppe am Sonntag ab 10.30 Uhr zunächst mit den beiden Drittligisten SF Fortuna Bonn und der VSG Ammerland zu tun. Personell wird Jäger auch dort wieder improvisieren. Denn mit Robertus, Kahofer und Thorsten Schoen sind drei Akteure nicht mit von der Partie.