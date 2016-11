09-Volleyballer treffen auf formstarken VV Humann

Schüttorf. Zum zweiten Mal in Folge kämpfen die Volleyballer des FC Schüttorf 09 vor heimischem Publikum um Zweitliga-Punkte. Am Sonnabend um 20 Uhr ist VV Humann Essen in der Vechtehalle zu Gast. Eine Partie, die vor allem für Stefan Jäger einen besonderen Stellenwert hat. Denn der Schüttorfer Trainer stammt aus der Jugendabteilung des Essener Vereins und war früher Schüler des Carl-Humann-Gymnasiums, bei dem der Zweitligist zum großen Teil seine Spieler rekrutiert. „Natürlich ist das für mich kein Spiel wie jedes andere. Aber ich will auch keine Gastgeschenke verteilen. Unser Ziel sind wieder drei Punkte“, betont Jäger.

Zwar hat sich der 09-Trainer über den jüngsten 3:0-Erfolg gegen die TSGL Schöneiche gefreut, aber: „Für uns geht es jetzt darum, nachzulegen“, betont Jäger. Immerhin hatten die Schüttorfer vor der Saison einen Platz im oberen Drittel als Ziel ausgerufen. Davon sind die Obergrafschafter mit 13 Punkten als Tabellenachter aktuell noch ein Stück weit entfernt. Ein Grund dafür war allerdings auch die Verletztenmisere zu Beginn der Saison. Inzwischen ist der 09-Kader aber wieder komplett.

Gegen Schöneiche konnte Bartlomiej Podgorski zum ersten Mal wieder durchspielen, auch Daniel Gorski ist wieder voll belastbar. So war das Schüttorfer Aufgebot so groß, dass Jäger seinen Mittelblocker Alexander Sellmayer als zweiten Libero aufbot – und ihm im dritten Satz auch Spielanteile gewährte. Denn auf dem Spielberichtsbogen hätten sonst nicht alle Akteure eingetragen werden können.

Die Essener spielen nach einem holprigen Start mit vier Niederlagen in Folge (drei allerdings erst im Tiebreak) eine gute Saison. So verließen die „Humänner“ in den letzten sechs Partien fünfmal als Sieger das Feld. Ihr Markenzeichen ist seit jeher eine starke Feldabwehr. „Wir werden Geduld brauchen, denn Essen ist sehr kampfstark und gibt keinen Ball verloren“, weiß Jäger. Außerdem gilt es von der Aufschlaglinie viel Druck zu machen. Dort zeigte Damian Domonik am vergangenen Wochenende eine starke Leistung.

Bei dem Versuch, eine Siegesserie zu starten, hat Jäger auch schon die nächsten Wochen im Blick. Denn bis Weihnachten warten mit den Aufgaben in Aligse und den Heimspielen gegen Delbrück und Hürth wichtige Aufgaben. Zumal der FC 09 nach acht Heimspielen in der ersten Saisonhälfte im neuen Jahr nur noch vier Mal in der Vechtehalle antritt.