09-Volleyballer besiegen Bocholt im Eiltempo

Schüttorf. Die Zweitliga-Volleyballer des FC Schüttorf 09 haben im Heimspiel gegen TuB Bocholt den anvisierten Drei-Punkte-Sieg gefeiert. Die Obergrafschafter setzten sich am Sonnabend mit der besten Saisonleistung vor 230 Zuschauern in der Schüttorfer Vechtehalle in nur 67 Minuten Spielzeit mit 3:0 (25:14, 25:17, 25:20) durch. Nach drei Tiebreak-Erfolgen war es für die Schüttorfer der erste Sieg mit voller Punktausbeute. „Das war das klarste Spiel, seitdem ich in Schüttorf Trainer bin“, sagte 09-Coach Stefan Jäger.

Wenn in der Partie überhaupt so etwas wie Spannung aufkam, war dies bei den Matchbällen der Gastgeber: Die Bocholter wehrten fünf Versuche ab, ehe der FC 09 das Spiel mit dem sechsten beendete. Der dritte Satz ging nach deutlicher Führung mit 25:20 an die Gastgeber. In den beiden Sätzen zuvor hatten die Schüttorfer nur zu Beginn mit 3:6 zurückgelegen, dann dominierten sie die Partie. So brachten sie die ersten beiden Durchgänge mit 25:14 und 25:17 auf die Habenseite. Die Ehrung als wertvollster Spieler beim Siegerteam erhielt erneut Daniel Gorski, der damit im fünften Spiel bereits zum vierten Mal ausgezeichnet wurde.