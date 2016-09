Die Bezirksliga-Fußballer des SV Wietmarschen waren am Freitagabend im Heimspiel gegen BW Papenburg von Beginn an ohne Chance. Zwischen der 30. und 45. Minute schossen die Gäste fünf Treffer.

0:8 – SVW so unterlegen wie einst gegen Schalke 04

Wietmarschen. Ganz bitterer Abend für den SV Wietmarschen: Die Bezirksliga-Fußballer unterlagen am Freitag im Flutlichtspiel auf eigenem Platz dem Tabellenzweiten BW Papenburg mit 0:8 (0:6). „So haushoch überlegen war auf unserem Platz zuletzt Schalke 04 im Freundschaftsspiel zur Tribüneneröffnung 1993“, wagte Betreuer Werner Borggreve einen fast historischen Vergleich. Sämtliche Pläne von Wietmarschen Trainer Thomas Hessel, mit seinem personell geschwächten Kader eine Überraschung zu schaffen, waren bereits nach 20 Minuten völlig über den Haufen geworfen, nachdem zuerst Mittelfeldspieler Heinz Frimming und dann Innenverteidiger Hendrik Schniederbruns auch noch verletzt ausfielen. Zu diesem Zeitpunkt führten die haushoch überlegenen Gäste nur 1:0, danach aber schlugen sie höchst effizient zu: Fünf Tore bis zur Pause, darunter ein Hattrick von Sores Gecer, ließen aus Sicht der Wietmarscher ein Desaster befürchten – zumal die Papenburger im zweiten Durchgang schnell auf 8:0 erhöhten. Danach verhinderte Torwart Thomas Stegemann in einigen Situationen aber weitere Gegentore. Die einzige Chance für den SVW hatte Patrick Keen in der 17. Minute – als es noch 0:1 stand.