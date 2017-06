Zukunftstag zeigt berufliche Perspektiven

gn Nordhorn. Der Zukunftstag für Mädchen und Jungen in Niedersachsen wird am Donnerstag, 27. April, veranstaltet. Die Stadt Nordhorn sowie weitere Verwaltungsstellen, Organisationen und Betriebe bieten an diesem Tag verschiedene Aktionen für Schüler an. Ziel ist es, sowohl Mädchen als auch Jungen Einblicke in Berufsbilder zu ermöglichen, die als untypisch für das jeweilige Geschlecht gelten, heißt es in einer Mitteilung.

„Mädchen haben im Schnitt die besseren Schulabschlüsse und Noten, aber sie entscheiden sich noch immer überproportional häufig für vorgeblich typisch weibliche Berufsfelder oder Studienfächer und schöpfen damit ihre Berufsmöglichkeiten nicht voll aus“, sagt Anja Milewski, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt. Auch wenn sich die Zahlen der Ausbildungs- und Studienanfängerinnen in technischen Bereichen positiv entwickeln, sei noch Informationsarbeit nötig. „Mehr als die Hälfte der Mädchen wählt einen von nur fünf verschiedenen Ausbildungsberufen im dualen System, obwohl es über 350 gibt“, sagt die Gleichstellungsbeauftragte. Auch bei den Jungen findet sich eine Konzentration auf wenige Berufe, allerdings im naturwissenschaftlich-technischen Bereich.

Betriebe, Verwaltungen und Einrichtungen werden den Schülern am Zukunftstag die Möglichkeit eröffnen, Berufe zu erkunden, die sie bisher nicht für ihre berufliche Zukunft in Betracht ziehen. Mädchen sollen daher vor allem einen Einblick in technische, naturwissenschaftliche oder handwerkliche Berufe erhalte. Jungen bevorzugt pädagogische, soziale oder pflegerische Berufe kennenlernen. Die Stadt bietet am Zukunftstag daher vorrangig getrennte Workshops für Jungen und Mädchen an.

Für Verwirrung sorgen gelegentlich die verschiedenen Bezeichnungen, unter denen die Aktion bekannt ist. Seit 2005 heißt die Aktion in Niedersachsen offiziell „Zukunftstag für Mädchen und Jungen“. Sie ist aus dem seit 2001 bundesweit stattfindenden „Girls‘ Day“ hervorgegangen. Erst seit 2011 wird ein deutschlandweiter „Boys‘ Day“ am gleichen Tag angeboten.

Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es für jungen und Mädchen im Internet auf www.nordhorn.de/zukunftstag sowie auch auf der Webseite www.zukunftstag-fuer-maedchen-und-jungen.de.