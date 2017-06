Tim Bendzko bringt Menschlichkeit nach Lingen

Lingen. Leichte Gitarrenklänge, dann setzt das Klavier ein und die Zeilen „Ich hab alles dabei, was ich brauche, nur meine Füße, die mich tragen wohin ich will bis an jedes Ziel“ dröhnen aus den Lautsprechern der Emslandarena in Lingen. Hinter dem noch geschlossenen, weißen Vorhang steht Sänger Tim Bendzko auf der Bühne. Es ist die fünfte Show im Rahmen seiner „Immer noch Mensch“-Tour. Mit Einsetzen der Bässe öffnet sich der Vorhang, eine zehnköpfige Band mit impulsiven Klängen zum Song „Weitergehen“ kommt zum Vorschein.

Nur durch ein blaues Hemd und weiße Sneakers setzt sich Tim Bendzko von seiner in einheitlichem Schwarz gekleideten Band ab. Ohne Pause stimmt der 32-Jährige an diesem Mittwochabend seinen aktuellen Hit „Leichtsinn“ an. Mit rund 2300 Zuschauern ist die Emslandarena zwar nicht ausverkauft, aber nach nicht einmal fünf Minuten ist klar: Die Fans haben Lust auf die handgemachte Musik des blonden Lockenkopfs.

„Guten Abend Lingen“, begrüßt Tim Bendzko seine Fans. Und betont, dass es nicht sein erstes Mal in Lingen ist. Denn schon 2014 machte er Halt im Emsland. Neben neuer Musik hat er dieses Mal auch eine größere Band mitgebracht: Außer den Gitarristen, Bassisten und dem Schlagzeuger begleiten den Sänger an diesem Abend auch Streicher.

Ganz nach dem Motto seines zweiten großen Hits „Wenn Worte meine Sprache wären“ ist Tim Bendzko kein Mann der großen Worte. Trotzdem erzählt er zwischen seinen Stücken Geschichten und Anekdoten zu den Songs und gibt sich dabei sympathisch und humorvoll zugleich. So nennt er die ersten drei Wochen einer frischen Beziehung gerne die „Klobrillenproblematik“. „Man findet sich interessant, weil man verschieden ist, nach drei Wochen stellt man aber fest, dass man sich angepasst hat. Doch ich plädiere dazu, so zu bleiben, wie man ist“, sagt der gebürtige Berliner und stimmt den Song „beste Version“ an.

Bildergalerie Tim Bendzko in Lingen / Tim Bendzko in der Emsland Arena © Kersten, Iris Tim Bendzko in der Emsland Arena © Kersten, Iris Tim Bendzko in der Emsland Arena © Kersten, Iris Tim Bendzko in der Emsland Arena © Kersten, Iris Tim Bendzko in der Emsland Arena © Kersten, Iris Tim Bendzko in der Emsland Arena © Kersten, Iris Tim Bendzko in der Emsland Arena © Kersten, Iris Tim Bendzko in der Emsland Arena © Kersten, Iris

Auch wenn der Singer-Songwriter selbst von sich sagt, keine Message mit seinen Liedern verbreiten zu wollen, können sich die Fans, die in Lingen in allen Altersgruppen vertreten sind, mit den Texten des 32-Jährigen identifizieren. Egal ob es dabei um Liebe, Musik oder Fernweh geht. Und mit dem neuen Album „Immer noch Mensch“ will Bendzko darauf hinweisen, dass in der Welt zunehmend die Menschlichkeit fehlt.

Der zweistündige Abend ist ein Mix aus sanften Soul-Balladen und tanzbaren Nummern mit einem Hauch von Jazz-Klängen, die durch das Orchester entstehen. Besonders in seinem Hit „Nur noch kurz die Welt retten“, mit dem der Sänger 2011 seinen Durchbruch hatte, ließ Bendzko Soul- und Jazz-Klänge einarbeiten. Textsicher waren bei diesem Lied auch alle 2300 Fans.

Vor Beginn des Auftritts wurde der 32-Jährige gefragt, wie man eigentlich einen Hit schreibt. „Das zu erklären würde zu lange dauern, deshalb zeig ich es“, sagt er und stimmt nach und nach den Song „Ich kenne nichts“ von Xavier Naidoo an. Eine Hommage an die Zeit, als Tim Bendzko 2009 den Talentwettbewerb „Söhne gesucht“ der Söhne Mannheims gewann und mit den Musikern das erste Mal vor 20.000 Menschen spielen durfte. „Und dann merkst du irgendwann, dass es den Song ja schon gibt und fängst von vorne an“, scherzt Bendzko weiter und singt seinen zweiten aktuellen Song „Maschine“. „Das Lied kann man wirklich einen Hit nennen“, meint er danach und grinst.

Nach gut eineinhalb Stunden und 16 gespielten Liedern verlässt Tim Bendzko die Bühne. Nach lauten Zugabe-Rufen kommt er mit Klavierbegleitung, den Streichern und dem Lied „Winter“, ebenfalls vom aktuellen Album, zurück. Vier weitere Lieder folgen, bei denen er beweist, dass er nicht nur schnulzige Balladen singen, sondern auch für gute Laune sorgen kann. Und der Spaß, den die Musiker auf der Bühne haben, steckt das Publikum an. Beim letzten Lied „Sag einfach Ja“ sitzt keiner mehr auf seinem Platz, denn die Band gibt noch einmal alles. Tim Bendzko selbst versucht sich an der Percussion und rennt mit guter Laune über die Bühne. Schließlich verbeugen sich alle und gehen von der Bühne. Der Vorhang schließt sich, die ersten Zuschauer gehen schon, dann tritt der 32-Jährige noch einmal vor den Vorhang – dieses Mal nur mit seiner Gitarre in der Hand. Er spielt eine allerletzte Ballade. „Fahrt vorsichtig, wir sehen uns wieder“, sagt er abschließend und verlässt dann wirklich die Bühne.