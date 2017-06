Comedian Luke Mockridge bringt Lingen zum Lachen

Vier große schwarze Propeller, ein schwarzes Klavier und ein großer, leuchtender Schriftzug mit den Worten „Lucky Man“ bildeten am Freitagabend das Bühnenbild in der Emslandarena in Lingen. Nur ein halbes Jahr nach seinem ersten Auftritt im Emsland ist Comedian Luke Mockridge mit seinem neuen Programm „Lucky Man“ zurückgekommen.

Rappend sprang der 28-Jährige auf die Bühne und begrüßte – wie auch bei seiner Show im Oktober– erst einmal seine Gäste: Die Lehramtsstudenten, alle Mütter und Lea aus Lengerich, die gemeinsam mit ihren Freundinnen ihren 18. Geburtstag feierte. „,Du willst ein Kind von mir‘ steht auf deinem T-Shirt“, sagt Mockridge zu dem Mädchen. „Ja, wenn du jetzt 18 bist, ist das ja kein Problem mehr“, meint der Komiker weiter und grinst verlegen. Es gab dann allerdings doch ein spontan komponiertes Geburtstagsständchen auf dem Klavier – nicht immer jugendfrei.

Ansturm auf die Karten

Rund 3500 Zuschauer waren gekommen, um den aufstrebenden Comedian live zu sehen. Dass die Menschen hier in der Region echte Luke Mockridge-Fans sind, haben sie schon Wochen vor der eigentlichen Show gezeigt: Denn der Auftritt in Lingen war von allen 56 Tour-Orten in diesem Jahr als erstes ausverkauft.

Trotz neuer Show bleiben die Themen des 28-Jährigen die Gleichen: die 1990er-Jahre und die damit verbundene Jugendzeit des Comedian. Es wirkte wie eine Fortsetzung von „I´m lucky, I´m Luke“, als Luke Mockridge zu Beginn der Show von seinen fünf Brüdern erzählte und wie er als nackter Batman als Kind seine ganze Familie wahnsinnig machte. „Um sich wirklich erwachsen nennen zu können, muss man mit der Kindheit abschließen“, meinte Mockridge. „Doch ich weiß immer noch nicht, wer die Kokosnuss geklaut hat“, sagte er weiter und hatte die Lacher auf seiner Seite.

Mockridge wählt Themen, die sein junges Publikum – überwiegend Kinder der 1990er – allesamt erlebt haben. So konnten auch so ziemlich alle 3500 Zuschauer mitsingen, als Mockridge spontan das Lied „Kinder vom Süderhof“ anstimmte.

Lästereien gehören dazu

Doch der Comedian stellte auch fest, dass es eine neue Generation nach den Kids der 1990er gibt: die Kinder der 2000er Jahre. „Diese Generation ist doch komplette Vollscheiße, wir sind Dumbledores Army und die sind wie Trump, der auf Obama folgt“, versuchte der 28-Jährige, seine Generation zu verteidigen.

Zurückhaltend ist der junge Komiker, der im vergangenen Jahr die 1-Live-Comedy-Krone gewann, schon lange nicht mehr. Auch Lästereien über bekannte Stars gehören zu seiner neuen Show dazu. Nicht einmal Pop-Legende Michael Jackson war am Freitagabend sicher vor der großen Schnauze des Bonners. „Ich hab ja nie verstanden, was er singt. Hat er einen Schlaganfall oder ist das ein Popsänger?“ Sein Publikum nahm es mit Humor und lachte, bis die Bauchschmerzen eintraten. So auch als er deutsche Singer-Songwriter imitierte und sich über die überwiegend melancholischen Lieder lustig machte: „Die haben doch alle keine Eier mehr“, stellte er fest und musste selber lachen.

Auch mal was zum Nachdenken

Zum Ende seiner Show wurde der sonst gut gelaunte Luke Mockridge nachdenklicher und appellierte daran, dass das Leben nicht nur im Social Web stattfinden zu lassen. Denn: „Netflix und Amazon Prime sind zur Bibel von heute geworden“, stellte er fest. So wurde auch die schon so oft diskutierte Beziehungsunfähigkeit der 1990-er-Generation zum Thema: „Wir definieren uns doch nur noch über Social Media, jeder zeigt eine durchgestylte Version von sich, aber niemand ist ehrlich und zeigt auch die schwachen Momente“, sagte er und regte zum Nachdenken an.

Den Abschluss des Programms bildete Medley aus bekannten Songs wie „Coco Jambo“, „Everybody“ und natürlich Mockridges Lieblingssong „Die Gummibärenbande“. Dabei zeigte der Allrounder sein musikalisches Talent und übernahm die Aufgaben des Gitarristen und des Sängers. „Ihr wart der Knaller“, rief der Comedian abschließend ins Mikrofon und verließ die Bühne.

Wer den 28-Jährigen am Freitag nicht live erleben konnte, hat bald noch einmal die Chance: Aufgrund der großen Nachfrage kommt er mit „Lucky Man“ am 20. April 2018 wieder nach Lingen.