Wald fängt wegen weggeworfener Grillkohle Feuer

gn Lingen. Unbekannte haben am Dienstag gegen 13 Uhr am Rastplatz Laxter Sand an der B70 in Lingen fahrlässig ihre Grillkohle entsorgt, teilt die Polizei mit. Anscheinend haben sie zuerst vor einem Wildschutzzaun zum Staatsforst gegrillt. Anschließend sollen sie die glühenden Kohlereste auf den Boden geschüttet haben. Der Waldboden geriet daraufhin in Brand. In dem trockenen Unterholz fand das Feuer reichlich Nahrung.

Durch das umgehende Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden, denn die Flammen breiteten sich nach Feuerwehrangaben sehr schnell aus. Durch den Brand sind etwa 100 Quadratmeter des Waldbodens in Mitleidenschaft gezogen worden. Aufgrund zweier zeitgleich abzuarbeitender Einsätze kam auch die Feuerwehr Bramsche zur Unterstützung der Lingener Wehr.

Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0591 870 bei der Polizei Lingen zu melden.