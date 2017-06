Warmer Sotschi-Empfang für den Weltmeister

Die Nationalmannschaft schafft eine Punktlandung in Sotschi. Am Schwarzen Meer beginnt das Confed-Cup-Abenteuer des unerfahrenen Kaders. Löw will die große Sichtung. Beim ersten Training in dem WM-Spielort sind Selfies mit dem Bundestrainer besonders gefragt.