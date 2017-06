US Open: Kaymer greift die Spitze an - Jäger schafft Cut

Deutschlands bester Golfer kommt bei der US Open in Schwung. Martin Kaymer fehlen nur noch vier Schläge auf die Spitze. Auch ein Münchner macht in Erin Hills auf sich aufmerksam. Dagegen sind viele Favoriten schon aus dem Rennen.