Tommy Haas überraschte mit Sieg über Federer

Tommy Haas gewinnt in Stuttgart überraschend gegen die frühere Nummer eins Roger Federer. Am Freitag spielt der 39-Jährige gegen Mischa Zverev um den Einzug in das Halbfinale. Der Wahl-Amerikaner genießt seine Abschiedstour - auch dank Tochter Valentina.