Löw setzt Confed-Cup-Vorbereitung in Sotschi fort

Am ersten Spieltag des Confederations Cups setzt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in Sotschi die Vorbereitung auf ihre Auftaktpartie gegen Australien fort. Bundestrainer Joachim Löw hat die vorletzte Trainingseinheit in Sotschi am Vormittag angesetzt.