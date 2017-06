Kein Final-Sonntag für Tennis-Familie - Zverev-Brüder raus

Das hatten sich die beiden Zverev-Brüder anders vorgestellt. Gern wären beide am Sonntag im Finale angetreten: Alexander Zverev beim Rasen-Turnier in s'Hertogenbosch, Mischa Zverev in Stuttgart. Doch beide verloren ihre Halbfinal-Partien.