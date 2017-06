Freizeit für DFB-Kicker vorm ersehnten Confed-Cup-Start

Entspannung vor dem Ernstfall: Bundestrainer Löw gönnt seinen 21 Spielern vor dem Confed-Cup-Start ein wenig Auslauf in Sotschi. Die Vorfreude auf Australien ist riesig. Der Weltmeister sieht sich in Russland sportlich in einer besonderen Ausgangsposition.