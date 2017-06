FC Bayern holt „Wunschspieler“ Tolisso aus Lyon

Der FC Bayern hat erstmals in diesem Transfersommer tief in die Tasche gegriffen - und wie! Für eine Rekordsumme sichert sich der Rekordmeister die Dienste eines vergleichsweise unbekannten Franzosen. Dieser soll in München in große Fußstapfen treten.