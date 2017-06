Vorfahrtsfehler führt zu schwerem Unfall

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Nordhorner Weg in Gildehaus ist am Mittwochnachmittag eine Frau schwer verletzt worden. Nach einem Zusammenstoß mit einem Audi wurde sie in ihrem Wagen eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite die Frau, der Fahrer des Audi ist mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.