Unbekannte zerstören Schutzhütte in Bad Bentheim

Bad Bentheim. Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Schutzhütte am Ende der Kuhlenstraße in Bad Bentheim auf bisher unbekannte Art zerstört. Wanderer haben den Schaden am Samstagmorgen entdeckt und gemeldet. Die Polizei hat das Gebäude aus Holz abgesperrt. Der Sachschaden beträgt rund 10.000 Euro.

Ein erschreckendes Bild bietet sich seit Samstag in Bad Bentheim. Dort haben unbekannte Täter eine Holzhütte am Wanderweg Bentheimer Sandsteinweg zerstört.

Doch der immaterielle Schaden ist viel höher. „Das ist unglaublich und deprimierend. Jemand muss sich bewusst das Ziel gesetzt haben, die Hütte zu zerstören“, sagt Bernhard Bergmann im GN-Gespräch. Bergmann ist 1. Vorsitzender des Verkehrs- & Kulturvereins Bad Bentheim (VKV). „Mir fehlt jede Fantasie, was das Motiv dahinter ist“, fügt er hinzu.

Mehrere Vereinsmitglieder haben die Schutzhütte erst im vergangenen Jahr in ehrenamtlicher Arbeit aufgestellt; insgesamt hat der VKV sechs Schutzhütten an Wanderwegen errichtet. Sie steht oben auf einem Bergkamm am beliebten Wanderweg Bentheimer Sandsteinweg zwischen Bad Bentheim und Schüttorf.

Gespräch mit Stadt

Es gibt zwei Theorien zum Tathergang. Möglicherweise haben unbekannte Täter mit einem Vorschlaghammer einen tragenden Pfosten zerschlagen und damit die Hütte zu Fall gebracht, meint Bergmann. Außerdem sei denkbar, dass ein Fahrzeug für den zerstörerischen Akt benutzt wurde, in dem mithilfe eines am Fahrzeug befestigten Seils die Schützhütte niedergerissen wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bisher gab es keinen ähnlichen Fall in Bad Bentheim. „Manchmal ärgern wir uns zwar über hinterlassenen Dreck in Schutzhütten und machen ihn dann weg“, sagt Bernhard Bergmann. Auch seien schon mal Sitzbänke gestohlen worden. „Das ist aber alles nicht vergleichbar mit dieser sinnlosen Zerstörung.“

In der kommenden Woche will sich Bernhard Bergmann mit der Stadt Bad Bentheim zusammensetzen und das weitere Vorgehen besprechen. Noch ist unklar, ob die Hütte am bisherigen Standort wieder aufgebaut werden soll.

Karte

Die Hütte liegt an einem Wanderweg zwischen Schüttorf und Bad Bentheim. Foto: Stephan Konjer