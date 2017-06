Polizeistation in Bad Bentheim bleibt

gn Bad Bentheim. „Worauf sich der Bentheimer Bürger bereits seit 1997 fest verlassen kann, wird sich auch in den kommenden 15 Jahren nicht ändern“, teilt die Polizei mit. Der Standort der Polizeistation bleibt an der Thomas-Mann-Straße in Bad Bentheim. Polizei und Vermieter Bernhard Albers einigten sich in nach Polizeiangaben „betont harmonischen“ Gesprächen auf eine Verlängerung des Mietvertrages. „Familie Albers war uns über die vergangenen Jahrzehnte stets ein verlässlicher Partner“, so Karl-Heinz Brüggemann, Leiter der Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim.

In den kommenden Wochen werden im Gebäude aufwändige Modernisierungsarbeiten durchgeführt. Neben einem neuen Wachtisch mit neuester Technik werden unter anderem LED-Leuchten installiert und Arbeiten im Sanitärbereich sowie den Damenumkleiden unternommen.

Bürgermeister Volker Pannen zeigte sich ebenso erfreut über die fortlaufende Beständigkeit in der Zusammenarbeit mit der Polizei. „Gerade in Zeiten eines stark beeinträchtigten subjektiven Sicherheitsgefühls, ist eine verlässliche Polizei am Ort enorm wichtig“, so Pannen. Auch Familie Albers ließ keinen Zweifel daran aufkommen, dass ihr die Zusammenarbeit mit der Polizei am Herzen liege. Parallel zur Vertragsverlängerung in Bad Bentheim, wurde auch der Vertrag mit dem Polizeigebäude in Haren verlängert.