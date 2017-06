Kleintransporter brennt auf der Baumwollstraße aus

hi Gildehaus. Gegen 9 Uhr ist ein Kleintransporter auf der Baumwollstraße in Brand geraten. Nach Angaben des Fahrers leuchtete eine Warnleuchte auf, als er auf der A 30 unterwegs war. Um seinen Wagen zu kontrollieren, fuhr der Mann in Gildehaus von der Autobahn ab. Unmittelbar darauf loderten die ersten Flammen aus dem Motorraum des Autos. Der Fahrer konnte seinen Wagen noch unverletzt verlassen. Schon von Weitem war nach Angaben der Feuerwehr eine große Rauchsäule zu erkennen. Feuerwehrleute aus Gildehaus löschten das brennende Auto unter Atemschutz. Um die Flammen schnell ersticken zu können, setzten sie Schaum ein.

Karte

Lichterloh in Flammen stand der Kleintransporter am Morgen auf der Baumwollstraße. Foto: Feuerwehr Gildehaus