Einbruch bei Bentheimer Eisenbahn

gn Bad Bentheim. Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag in einen Aufenthaltsraum der Bentheimer Eisenbahn an der Straße Bahnhof Nord eingedrungen. Sie brachen nach Polizeiangaben zwischen 23.30 und 2.15 Uhr ein Fenster auf und drangen in das Gebäude ein. Die Täter durchwühlten mehrere Schränke, öffneten gewaltsam mehrere Spinde und erbeuteten Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05922/9800 bei der Polizei in Bad Bentheim zu melden.

