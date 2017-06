„Bürgerfrau Herma“ führt durch Gildehaus

Gildehaus. Was als „Probelauf“ gedacht war, entwickelte sich am Freitagnachmittag zur gelungenen Premiere: der „Gildehauser Dorfspaziergang“. Dabei entführte Gislinde Holke als „Bürgerfrau Herma“ die 25 interessierten Zuhörer in das dörfliche Gildehaus vor 100 Jahren. Selbst der Dauerregen beeinträchtigte ihr Anliegen nicht, so authentisch wie möglich zu sein und die Teilnehmer in das Jahr 1920 zurückzuversetzen.

