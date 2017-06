Blutsauger spuken auf der Freilichtbühne

Bad Bentheim. Blutsauger in Bad Bentheim? So ein Quatsch – oder etwa nicht? Am Sonnabend bei der Premiere ließ Erzähler und Vampirjäger van Helsing (Ernst Schröder) zum Schluss wissen, dass sie mitten unter uns leben, immer noch, auch in Bad Bentheim. Doch keine Angst: Es waren nicht die Blausauger mit den spitzen Eckzähnen gemeint, sondern die Spezies, die unersättlich nach Geld lechzt. Auf der Bühne floss dafür umso reichlicher Blut. Dracula und seine reizenden Gefährtinnen bissen zu, wo es nur ging. Viel Biss hatten auch die Texte und zu lachen gab es reichlich. 800 Vorbestellungen konnten die Freilichtspiele im Vorfeld verzeichnen. Ganz ausverkauft war der Premierenabend allerdings nicht und etliche Plätze außerhalb des schützenden Daches waren noch frei. Doch bis auf Gewittergrummeln in der Ferne und einen kurzen Schauer im ersten Teil des Stücks hatte „Wettergott“ Petrus ein Nachsehen.

Die Handlung: Spielort ist das englische Städtchen Huntington, in dem plötzlich rätselhafte Dinge geschehen. Die brave Krankenschwester Lucy (Ulrika Spering), die in der Irrenanstalt von Dr. Sewart (Axel Sigwart) arbeitet, hat sich komplett verändert. Sobald die junge Frau dem Tageslicht ausgesetzt ist, fällt sie in einen komatösen Schlaf, ist es dunkel, erwachen ihre Lebensgeister und damit eine unerklärliche Lust, dem ahnungslosen Mr. Nickelby (Matthias Marquart) an den Hals zu gehen. Auch Mr. Renfield (Birger Schüler) hat eine unerklärliche Verwandlung vollzogen. Der ansonsten vegetarisch lebende Angestellte der Maklerin Mrs. Hawkins (Irmgard Schröder) verlangt nach Blut und rohem Fleisch, als Graf Dracula (fantastisch: Philipp Schröder) in dem Städtchen auftaucht.

Bildergalerie Dracula - Das Grusical feiert Premiere / Freilichtbühne Bad Bentheim Premiere "Dracula - Das Grusical" © Udo Wohlrab Freilichtbühne Bad Bentheim Premiere "Dracula - Das Grusical" © Udo Wohlrab Freilichtbühne Bad Bentheim Premiere "Dracula - Das Grusical" © Udo Wohlrab Freilichtbühne Bad Bentheim Premiere "Dracula - Das Grusical" © Udo Wohlrab Freilichtbühne Bad Bentheim Premiere "Dracula - Das Grusical" © Udo Wohlrab Freilichtbühne Bad Bentheim Premiere "Dracula - Das Grusical" © Udo Wohlrab Freilichtbühne Bad Bentheim Premiere "Dracula - Das Grusical" © Udo Wohlrab Freilichtbühne Bad Bentheim Premiere "Dracula - Das Grusical" © Udo Wohlrab Freilichtbühne Bad Bentheim Premiere "Dracula - Das Grusical" © Udo Wohlrab Freilichtbühne Bad Bentheim Premiere "Dracula - Das Grusical" © Udo Wohlrab Freilichtbühne Bad Bentheim Premiere "Dracula - Das Grusical" © Udo Wohlrab Freilichtbühne Bad Bentheim Premiere "Dracula - Das Grusical" © Udo Wohlrab Freilichtbühne Bad Bentheim Premiere "Dracula - Das Grusical" © Udo Wohlrab Freilichtbühne Bad Bentheim Premiere "Dracula - Das Grusical" © Udo Wohlrab Freilichtbühne Bad Bentheim Premiere "Dracula - Das Grusical" © Udo Wohlrab Freilichtbühne Bad Bentheim Premiere "Dracula - Das Grusical" © Udo Wohlrab Freilichtbühne Bad Bentheim Premiere "Dracula - Das Grusical" © Udo Wohlrab

Der mysteriöse Unbekannte hat bei Mrs. Hawkins ein Schloss gekauft und möchte zwölf weitere Villen erwerben. Die Maklerin wittert ein gutes Geschäft und umgarnt den Adeligen. Als der bei der geplanten Vertragsunterzeichnung an dem Mitarbeiter des Maklerbüros Jonathan ein Medaillon mit dem Bildnis von dessen Verlobten Mina (Tina Rosenski) entdeckt, hat Dracula nur noch ein Ziel vor Augen: Er will Mina um jeden Preis in seinen Besitz bringen. Als die Situation eskaliert, bittet Dr. Sewart den Vampirexperten van Helsing um Hilfe. Der weiß sofort: In Huntington hilft nur der Einsatz von Knoblauch, Kreuz und Holzpflock, um den Spuk zu beenden. Das von Regisseurin Gudrun H. Lelek inszenierte „Grusical“ war gut gemachte Unterhaltung mit feinen, gesellschaftskritischen Nadelstichen.

Dabei kommt die reichlich in schwarzen Humor verpackte Kritik nicht nur einfach platt oder besserwisserisch daher. Es ist die Summe der dargestellten Klischees und die Fülle allzu menschlicher Marotten, die in kollektiver Erkenntnis ein Lachen provozieren und das Individuum entlasten. Kirche, Beichte, Bibelstunde und Blockflötenkreis – die prüde Lucy verkörpert das Frauenideal des stockkonservativen Bürgertums einer Kleinstadt Ende des 19. Jahrhunderts. Anders die abenteuerlustige Mina, die aufmischt und dem unbeholfenen Jonathan prompt den Kopf verdreht. Oberschwester Janet (Barbara Rieck) hat ihre „Mädchen“ nicht nur während der Arbeitszeit in der Klapse fest im Griff, sondern bevormundet sie auch im Privatleben, in dem „keine Männergeschichten“ und schon gar kein „Knutschen“ erlaubt sind. Kleinstadtmief und ein Korsett aus Regeln, Kontrolle, Verboten und Enge: Kein Wunder, dass das junge Gemüse aus dem Ort versucht zu protestieren und das mit gezieltem Abmagern zum Ausdruck bringt. Beim Kaffeeklatsch von Mrs. Acot (Heike Weßling) und den Kaffeetanten (Anne Schulz, Hilke Gosejacob, Jutta Ruse, Gisela Rosenski, Bärbel Grosse) sowie den drei Nichten (Elisa Beernink, Sina Dekker und Jana Schwietering) fordern die Damen in ihrem Lied als Patentmittel Generale gegen den vermeintlichen Schlankheitswahn „esst mehr Schokolade“ und posaunen ein „Essen macht schön“ hinterher. Die weiblichen Bühnenbesucher quittierten das mit begeistertem Applaus. Überhaupt sind es die vielen kleinen Querverweise und Nebengeschichten, durch die das Stück gewinnt. So, wenn Timmy (Frank Wargers) und Backe (Jürgen Schevel) als Untote Blutkonserven anschaffen, die beiden übermüdeten Notärzte (Matthias Marquardt und Jürgen Schevel) per Lachgas in den Arbeitsmodus gepuscht werden, Draculas Gespielinnen Eloise (Elli Vogten), Francoise (Anja Rosenski-Beernink) und Bernadette (Anna Dekker) mit den Vampgirls (Svenja Meyer, Eva-Maria Schevel, Jana Schwietering, Naomi Kromendijk, Elisa Beernink und Sina Dekker) in einen orgiastischen Blutrausch verfallen und anfangs die Patienten in Dr. Sewarts Anstalt ihren kuriosen Auftritt als Napoleon (Helmut-Peter Rader), Hitler (Jutta Ruse), Marquis de Sade (Klaus Berenzen), Piranha (Matthias Marquardt), Mrs. Perkins (Gisela Rosenski) und Heino (Marko Horstkamp) hinlegen oder „die Niederländer“ für alles herhalten müssen. Dazu ein tolles Beleuchtungsspektakel, aufsehenerregende Effekte und Musik, die selbst Tote vom Hocker reißen würde. Auch die Technik, die per Funkkontakt permanent optimiert wurde, funktionierte wie am Schnürchen.

Und wie ging die Geschichte aus? Ganz einfach: Zum Schluss gab es überwältigenden Applaus für die stramme Leistung mit Standing Ovations und rhythmischem Klatschen – verdient.

Überzeugte in seiner Rolle: Philip Schröder als Graf Dracula. Fotos: Wohlrab