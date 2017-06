Bildergalerie: Schützen gießen erstes Lötken

Das Stadtschützenfest Bad Bentheim rückt näher. Am Freitag gab es nun das feierliche erste Lötkengießen am Herrenberg. Das Motiv des Lötken: Nachtwächter und Pulverturm. Eindrücke der Zeremonie gibt es in der GN-Bildergalerie.