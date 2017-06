Bentheimer Grüne: „Stadtradeln dient als Alibiveranstaltung“

gn Bad Bentheim. Aus Protest gegen den ungebremsten Flächenverbrauch für Siedlungs- und Verkehrsflächen auf dem Gebiet der Stadt Bad Bentheim haben Orts- und Fraktionsvorstand der Bad Bentheimer Grünen in diesem Jahr beschlossen, sich nicht erneut an der von der Bad Bentheimer Verwaltung initiierten Aktion „Stadtradeln“ im August zu beteiligen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Grünen hervor. „Stadtradeln“ ist eine Kampagne von Städten, Gemeinden und Landkreisen zum Schutz des Weltklimas, an der viele Bad Bentheimer, und auch die Bad Bentheimer Grünen als Team, in den vergangenen Jahren teilgenommen haben.

„So viel Fahrrad kann man gar nicht fahren, um bereits begangene und geplante Klimasünden in Bad Bentheim auszugleichen. Wir müssen leider annehmen, dass das Bad Bentheimer ,Stadtradeln‘ eher als Alibiveranstaltung dient, weil wirksamer und nachhaltiger Klimaschutz durch entsprechenden Bodenschutz seit Jahren vernachlässigt wird,“ äußern Friedhild Füser, Ortsverbandsvorsitzende und Dr. Christian Blum, Fraktionsvorsitzender.

Grüne monieren Stadtentwicklung

„Der immense Flächenverbrauch vor Ort ist nicht nur ein unumkehrbarer Verlust von wertvollen Landschaftsräumen mit Nachteilen für Biotope, Erholungssuchende und Landwirtschaft. Durch den Bodenverlust und ausufernde Siedlungsstrukturen tragen wir auch damit zum Klimawandel bei“, so Friedhild Füser. Das Deutsche Institut für Urbanistik fordere nicht umsonst Bodenschutz und ein klimagerechtes Flächenmanagement für Kommunen. Diese Forderung sehen die Grünen in Bad Bentheim seit Jahren nicht erfüllt. Dr. Blum informiert: „Nach den erheblichen Erweiterungen von Wohn-, Ferien- und Gewerbegebieten liegen weitere große Flächenversiegelungspläne bereits in der Schublade der Verwaltung. Das Gewerbegebiet in Bad Bentheim soll – trotz einer im Vergleich zu anderen Kommunen eher schlechteren Gewerbesteuerbilanz – um circa 35 Hektar erweitert werden, großflächige Einfamilienhauswohngebiete werden trotz eindeutiger Expertenwarnung vorangetrieben. Zudem wird angedacht, zusätzliche wertvollste Grünflächen in der Nähe des Ferienparkes für den Tourismus bereitzustellen.“

Bad Bentheim fehlte es jedoch an langfristiger und professioneller Planung, um die Interessen von Siedlungsentwicklung, Naturschutz, Tourismus und Landwirtschaft abzustimmen. Die Erstellung eines solchen Landschaftsentwicklungsplanes, wie von den Grünen seit Jahren gefordert und vom Stadtrat bereits mit Beschluss grundsätzlich befürwortet, werde seitens der Verwaltung aus Sicht von Blum und Füser verschleppt. Die Erstellung sollte, so antwortete die Verwaltung auf mehrfache Nachfrage der Grünen, im Rahmen des aktuellen Stadtentwicklungsprozesses stattfinden. Es stellte sich allerdings heraus, dass das mit dem beauftragten Büro nicht möglich ist und für eine weitere Beauftragung eines für einen Landschaftsentwicklungsplan fachlich geeigneten Büros erneut Geld ausgegeben werden muss. „Ein Schelm, wer Böses dabei denkt“, konstatiert Füser, und Blum ergänzt: „Wir müssen aber an dieser Stelle trotz knapper Kassen die Landschaftsraumgestaltung mit Experten planen und durchführen. Diese Investition ist sicherlich gut angelegt und wird sich mittel- und langfristig auszahlen.“

Obwohl Füser und Blum sich in diesem Jahr gegen eine Teilnahme der Grünen an der ansonsten grundsätzlich sinnvollen „Stadtradeln“-Aktion aussprechen, betonen beide: „Wünschenswert ist, dass das Fahrrad als Alternative zum Auto verstärkt in den Blick gerückt und genutzt wird. Wir schließen uns daher dem Aufruf, bewusst mehr Wege mit dem Fahrrad zurückzulegen, ausdrücklich an. Das geht für uns aber auch ohne ,Stadtradeln‘-Stempel“, teilen die Bentheimer Grünen mit.